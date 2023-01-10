Жертвами наводнения в Калифорнии стали 14 человек

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жертвами наводнения в Калифорнии стали 14 человек, сообщает ОТР. Без электроснабжения остались сотни тысяч жителей штата, а в некоторых областях штата началась обязательная эвакуация. В Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации, федеральный центр США распорядился выделить штату помощь из бюджета.

В центральной части Калифорнии также наблюдается тропический шторм, который причиняет разрушения, валит деревья и срывает крыши с домов. Издание уточнило, что в горных районах из-за погодных условий начали сходить селевые потоки, тогда как поселения, которые находятся в долинах, полностью уходят под воду.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния. Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий: штормов, оползней и наводнений, которые начались 8 января. Федеральное агентство США пообещало предоставить помощь местному населению, 75% затрат планируется компенсировать из федерального бюджета.

До этого сообщалось, что в результате наводнений, которые были вызваны проливными дождями на Филиппина, 44 человека погибли, 28 числятся пропавшими без вести. Согласно отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 509,3 тысячи человек в десяти регионах республики