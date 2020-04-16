Жертвами коронавируса в США стали более 31 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/735c490c-800a-11ea-a469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших от коронавирусной инфекции в США составило 31 015 человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число заразившихся в США составляет 640 тысяч человек, излечились 52 тысячи пациентов.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал, что жертвами коронавирусной инфекции в штате за сутки стали 606 человек. По его словам, общее число госпитализированных за сутки составило 1996 человек.

Заявки на пособие по безработице в стране с 5 по 11 апреля подали 5,2 млн человек. Всего с середины марта за помощью обратились около 22 млн жителей США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка прошла пик заражения коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что некоторые штаты могут открыться до начала мая 2020 года, писал NEWS.ru.