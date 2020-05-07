Жертвами коронавируса в США стали 73 тысячи человек

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Президент США Дональд Трамп настаивает на покраске защитной стены на американо-мексиканской границе в чёрный цвет. Это может привести к удорожанию работ по возведению стены на $500 млн.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные из государственных структур. По информации издания, президент считает, что чёрный цвет позволит стене нагреваться до такой степени, что к ней...