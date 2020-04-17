Жертвами коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки стали 630 человек

https://static.news.ru/photo/38ef1dac-80c9-11ea-b7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

630 человек скончались от коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Количество смертей, к сожалению, не снижается — 630, — заявил Куомо.

Он также отметил, что в штате снизилось число госпитализаций.

NEWS.ru писал, что в Америке за прошедшие сутки умерло 4591 человека от коронавируса. Это является рекордом. Было выявлено 31 тыс. новых случаев. Общее число заболевших в США достигло 672 293 человека.

Глава государства Дональд Трамп считает, что страна прошла пик заражения коронавирусной инфекцией. По его словам, некоторые штаты могут открыться до начала мая 2020 года. Трамп подчеркнул, что на 30% территории США за неделю не обнаружено новых случаев коронавирусной инфекции. Он заявил, что это произошло благодаря принятию заблаговременных масштабных мер. По его словам, в стране нет проблем с аппаратами ИВЛ и Штаты смогут оказывать помощь другим государствам.