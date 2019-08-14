Одна из предполагаемых жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна Дженнифер Араоз заявила, что партнёр миллиардера Гислен Максвелл и женщины из его прислуги состояли в сговоре. Она подала в суд, обвинив их в пособничестве сексуальному насилию и изнасилованию.
Кроме того, женщина потребовала возмещения ущерба за счёт наследства бизнесмена.
Араоз заявила, что многократно подвергалась сексуальному насилию в доме Эпштейна. На тот мо мент ей было 14-15 лет, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники ФБР обыскали остров, купленный американским миллиардером Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме. Следственные действия были проведены на одном из Американских Виргинских островов в Карибском море.