Число погибших в результате стрельбы в американском штате Техас возросло до семи человек. Информацию об этом обнародовали в полиции местного города Одесса.
Полиция Одессы заявила, что число жертв теперь достигает семи человек. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии, — цитирует сообщение
Associated Press.
По данным и.о. министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана, правоохранительные органы пока не знают мотивов преступления, передаёт
Как писал News.ru, ранее полиция говорила о пяти погибших и 21 пострадавшем в результате стрельбы в Одессе.