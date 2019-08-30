https://static.news.ru/photo/10a0afdc-ccce-11e9-bb02-fa163e074e61_660.jpg Фото: na3/Global Look Press

Число погибших в результате стрельбы в американском штате Техас возросло до семи человек. Информацию об этом обнародовали в полиции местного города Одесса.

Полиция Одессы заявила, что число жертв теперь достигает семи человек. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии, — цитирует сообщение Associated Press .

По данным и.о. министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана, правоохранительные органы пока не знают мотивов преступления, передаёт ABC News .

Как писал News.ru, ранее полиция говорила о пяти погибших и 21 пострадавшем в результате стрельбы в Одессе.