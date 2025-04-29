Женщина устроила скандал в самолете из-за мужчины в кепке с лозунгом Трампа В США пассажирка самолета добилась пересадки пассажира в кепке с лозунгом Трампа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американка на борту самолета устроила истерику из-за мужчины в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа MAGA и попала на видео. На представленном в соцсетях ролике видно, как женщина кричит взахлеб, говоря о том, что не может сидеть рядом с ним. Пассажирка потребовала поговорить с капитаном.

Бортпроводница пыталась успокоить взбесившуюся женщину, но та начала кричать еще громче. Когда мужчина притронулся к ее плечу и сказал, что приносит свои извинения, американка завопила на весь салон, отпрянув от пассажира. Она начала требовать позвать врача, потому что ей якобы стало плохо. Женщина резко застучала по креслу пассажира, который сидел спереди.

В результате мужчину пересадили в первый класс. «Пострадавшая» заявила, что бортпроводница поступает неправильно и спросила, знает ли та, кем она является. Предположительно, женщина — сторонница демократов. MAGA расшифровывается как Make America Great Again (сделаем Америку снова великой).

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала фрагмент своей встречи с Трампом, где она произнесла новый лозунг. Он звучит как «Сделаем Запад снова великим». Министр предложила республиканцу работать над этим вместе.