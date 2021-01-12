Женщина стала миллионершей благодаря скромному подарку сына

https://static.news.ru/photo/10ec809c-5571-11eb-9cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В американском городе Седалия, штат Миссури, сын помог матери получить состояние с помощью скромного рождественского подарка. Таковым оказались несколько билетов мгновенной лотереи.

Как рассказала Триша Миллер, изначально подарок был от всех домочадцев и она выиграла небольшую сумму. Тогда женщина отдала денежный приз сыну, чтобы тот приобрёл на эти деньги ещё несколько билетов, сообщает Lеnta.ru со ссылкой на UPI.

Миллер надеялась приумножить выигрыш. И действительно, один из новых билетов оказался призовым. Он обогатил американку на $1 млн.

Как распорядиться богатством, женщина уже решила. Часть денег она планирует потратить на покупку новых машин для себя и детей.

К слову, Миллер везёт в лотерею не впервые. По её словам, в сентябре прошлого года она выиграла $50 тысяч, использовав в качестве чисел дни рождения членов семьи.

Ранее NEWS.ru писал, что в России в результате розыгрыша новогоднего тиража государственной лотереи появился 581 миллионер. Это стало рекордом. В общей сложности разыгрывалось 2,2 млрд рублей, из которых 1 млрд пришёлся на крупные призы.