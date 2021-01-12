Женщина стала миллионершей благодаря скромному подарку сына

В американском городе Седалия, штат Миссури, сын помог матери получить состояние с помощью скромного рождественского подарка. Таковым оказались несколько билетов мгновенной лотереи.
Как рассказала Триша Миллер, изначально подарок был от всех домочадцев и она выиграла небольшую сумму. Тогда женщина отдала денежный приз сыну, чтобы тот приобрёл на эти деньги ещё несколько билетов,
Миллер надеялась приумножить выигрыш. И действительно, один из новых билетов оказался призовым. Он обогатил американку на $1 млн.
Как распорядиться богатством, женщина уже решила. Часть денег она планирует потратить на покупку новых машин для себя и детей.
К слову, Миллер везёт в лотерею не впервые. По её словам, в сентябре прошлого года она выиграла $50 тысяч, использовав в качестве чисел дни рождения членов семьи.
Ранее NEWS.ru писал, что в России в результате розыгрыша новогоднего тиража государственной лотереи появился 581 миллионер. Это стало рекордом. В общей сложности разыгрывалось 2,2 млрд рублей, из которых 1 млрд пришёлся на крупные призы.