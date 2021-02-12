Женщина с письмом и пистолетом пыталась попасть к Байдену

https://static.news.ru/photo/c5956784-6f39-11eb-b44a-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Силовики США задержали женщину недалеко от Белого дома, в машине которой нашли заряженный пистолет. Американка заявила, что хочет передать письмо президенту страны Джо Байдену.

Об этом сообщает телеканал Fox News. К контрольно-пропускному пункту у Белого дома 66-летняя женщина подошла вместе с мужчиной, у которого при себе было пневматическое ружье.

После того, как американка сообщила, что у неё есть послание для Байдена, силовики обыскали её машину, припаркованную рядом. Они нашли пистолет, оказавшийся незарегистрированным, и задержали женщину. Её делом занялась Секретная служба США, обеспечивающая охрану Белого дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у сотен бойцов Национальной гвардии США была выявлена коронавирусная инфекция. Все они прибыли в Вашингтон для наведения порядка на Капитолийском холме, где сторонники Трампа пытались помешать утвердить Джо Байдена президентом. Большинство заболевших являются бессимптомными больными.