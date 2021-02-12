Женщина с письмом и пистолетом пыталась попасть к Байдену

Силовики США задержали женщину недалеко от Белого дома, в машине которой нашли заряженный пистолет. Американка заявила, что хочет передать письмо президенту страны Джо Байдену.
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После того, как американка сообщила, что у неё есть послание для Байдена, силовики обыскали её машину, припаркованную рядом. Они нашли пистолет, оказавшийся незарегистрированным, и задержали женщину. Её делом занялась Секретная служба США, обеспечивающая охрану Белого дома.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у сотен бойцов Национальной гвардии США была выявлена коронавирусная инфекция. Все они прибыли в Вашингтон для наведения порядка на Капитолийском холме, где сторонники Трампа пытались помешать утвердить Джо Байдена президентом. Большинство заболевших являются бессимптомными больными.