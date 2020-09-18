Женщина с COVID-19 умерла после свадьбы внука в США

В США женщина с диагностированным коронавирусом пришла на свадьбу внука и умерла спустя несколько дней.
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Девушка не уточнила, стал ли именно коронавирус причиной смерти женщины. Невеста подчеркнула, что несмотря на критику, обрушившуюся на неё в Сети из-за этого снимка, она рада, что бабушка пришла на свадьбу, так как это был последний раз, когда они видели её живой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что заболевание у него протекает в лёгкой форме.
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