Женщина с COVID-19 умерла после свадьбы внука в США

https://static.news.ru/photo/cf563efe-fa6a-11ea-9feb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США женщина с диагностированным коронавирусом пришла на свадьбу внука и умерла спустя несколько дней.

Об этом сообщает издание The Sun. По словам невесты, все на свадьбе старались сохранять дистанцию от бабушки. Молодожёны опубликовали в Сети совместный снимок, на котором инфицированная женщина стоит рядом с ними. Они пояснили, что для этого они попросили фотографа отредактировать изображение, чтобы выглядело, будто жених с невестой стоят рядом с бабушкой.

Девушка не уточнила, стал ли именно коронавирус причиной смерти женщины. Невеста подчеркнула, что несмотря на критику, обрушившуюся на неё в Сети из-за этого снимка, она рада, что бабушка пришла на свадьбу, так как это был последний раз, когда они видели её живой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что заболевание у него протекает в лёгкой форме.