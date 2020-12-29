Женщина решила продать стиральную машину и попала голой на фото

https://static.news.ru/photo/414730fe-4ab6-11eb-a303-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи сервиса объявлений Facebook Marketplace обнаружили в одном из лотов фотографию обнажённой женщины. Её хорошо различимое отражение оказалось в прозрачной крышке стиральной машины.

Бывшую в употреблении стиралку, а вместе с ней и сушилку от LG за тысячу долларов предлагала приобрести жительница штата Кентукки. Она уверяла, что оба устройства находятся в отличном состоянии. Однако в результате фотографирования выставленной на продажу бытовой техники американка то ли случайно, то ли для эпатажного привлечения внимания показала обнажённую себя.

Внимательные к деталям интернет-пользователи не упустили случая обсудить пикантные подробности на сервисе Reddit, где был обнародован скриншот объявления.

Некоторые обратили внимание на позу искусительницы. Она делала снимки, немного присогнувшись и держась одной рукой за стену. При этом на полу валялись её вещи. Юзеры предположили, что женщина решила совместить приятное с полезным — сделать снимки для объявления, а заодно постирать бельё.

Впрочем, далеко не все поверили в случайность произошедшего.

Одно дело хотеть продать стиральную машину и сушилку и сфотографироваться, забыв, что ты голый, и совсем другое — расположить тело так, чтобы всё оно, за исключением лица, отражалось в круглом ободе вокруг двери, — высказал сомнения один из пользователей.

Прозвучали предположения и иного рода. Как отметил другой участник обсуждения, некоторые используют торговые онлайн-сервисы для скрытой рекламы секс-услуг, маскируя их под объявления о продаже какой-либо техники.

Правда, проверить эту версию оказалось невозможно: объявление к тому моменту оказалось удалено.

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