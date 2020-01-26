https://static.news.ru/photo/80be71c6-3fb7-11ea-945d-fa163e074e61_660.jpg Фото: bierfritze /pixabay.com

Жительница штата Мичиган, США, опубликовала объявление на странице в социальной сети Facebook о продаже своего супруга за 111 долларов (почти 7 тысяч рублей). Причиной стала неудачная стирка. Об этом сообщил Life.ru.

Когда по вине мужа её любимые шерстяные брюки сели, разочарованию не было предела. Дело ясное: штаны не абы какие, а дизайнерские — новые такие можно купить долларов за 200 (12,4 тысячи рублей), не меньше, — пояснили на портале.

Отмечается, что желающие купить чужого мужа не нашлось. Однако подписчики американки встали на её сторону. Они рассказали, что запретили супругам даже прикасаться к своим вещам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники приюта в штате Каролина, США, пытаются отдать в хорошие руки «худшую кошку в мире». Кошка проявляет агрессию ко всем, кто хочет с неё подружиться. Однако уже нашлось около тысячи желающих забрать животное из приюта.