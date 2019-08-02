https://static.news.ru/photo/a67955a8-b55f-11e9-9efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жительница Соединённых Штатов Мэри Трейнер заразилась серьёзной инфекцией через слюну пса, которого погладила.

Врачи считают, что женщина получила инфекцию, когда гладила свою домашнюю собаку, которая могла облизать ей рану, передаёт Fox8 .

Пациентка почувствовала себя плохо после отпуска. Она пожаловалась на тошноту и боль в спине, однако не стала обращаться к доктору, так как посчитала происходящее симптомами гриппа. Однако ей становилось хуже, и специалисты приняли решение о срочной госпитализации.

Лечение не помогало: у Трейнер развивался сепсис. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому и ампутировать конечности, чтобы остановить распространение инфекции.

Было очень трудно свыкнуться с мыслью, что теперь у меня нет рук и ног, — рассказала женщина.