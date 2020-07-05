Женщина погибла после наезда автомобиля на толпу протестующих в Сиэтле

https://static.news.ru/photo/fdb159fe-be84-11ea-a6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omarisal/twitter.com

Врачи не смогли спасти женщину, которая пострадала после того, как её сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтле.

По словам врачей, погибшая — 24-летняя местная жительница по имени Саммер Тейлор. Также травмы получила 32-летняя Диаз Лав из Портленда. Её состояние оценивается как тяжёлое, сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.

Обеих пострадавших госпитализировали в медицинский центр Harborview, передаёт Seattle Times.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель полиции штата Вашингтон Рик Джонсон сообщил о наезде на протестующих в городе Сиэтл, участников акции против расизма и в поддержку прав женщин. Машина проехала на частично перекрытую проезжую часть и протаранила людей.

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив территорию «автономной зоной». Полицейским приказали покинуть район, чтобы снизить напряжённость.

Ранее NEWS.ru писал, что в США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле (штат Вашингтон) и Портленде (штат Орегон).