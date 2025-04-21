Женщина «ожила» через семь месяцев после кремации В США кремированная женщина оказалась жива

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Жительница Нью-Йорка кремировала свою сестру, но спустя семь месяцев узнала, что та жива, сообщает издание Rochester First. Американка по имени Шанита Хопкинс рассказала, что в июле 2021 года ее сестра Шанис была признана пропавшей без вести.

Спустя три года Хопкинс уведомили, что сестры не стало из-за передозировки наркотиками, а ее тело якобы нашли на пустыре. Родственникам не разрешили увидеть останки умершей из-за сильного разложения и сразу отправили на кремацию. Однако в ноябре 2024 года Шанита получила фото от незнакомца, который сообщил, что ее сестра живет в другом штате.

Хопкинс возмутилась, что вся ее семья носила кулоны с прахом чужого человека. Судмедэксперты признали ошибку и предложили женщине вернуть деньги за похороны, но та отметила, что компенсация не поможет ей пережить эту ситуацию. Кроме того, Шанита так и не смогла связаться с сестрой, но все равно призналась, что любит ее и желает добра.

Ранее в американском штате Кентукки мертвый донор сердца оказался жив. Отмечается, что мужчина очнулся уже тогда, когда врачи положили его на операционный стол и приступили к извлечению органа. 36-летний Энтони Гувер попал в больницу после передозировки наркотиками. Когда стало ясно, что он все еще жив, врачи отказались от операции.