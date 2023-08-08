Американка несколько месяцев пыталась отравить мужа хлоркой в кофе

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Американка Мелоди Джонсон в течение нескольких месяцев травила своего мужа Роби, когда они жили в Германии, сообщает «Москва 24». Супруг, являющийся офицером ВВС США, заподозрил неладное, когда его кофе стал невкусным. Тогда он купил тест-полоски для бассейнов и выяснил, что в напитке много хлорки.

Роби установил скрытую камеру на кухне, благодаря чему увидел, как жена тайком наливает в чайник какую-то жидкость из бутылки. После этого мужчина делал вид, что пьет, а сам выливал напиток в раковину.

В полицию Роби Джонсон обратился, когда пара вернулась в США. Супруг предоставил необходимые доказательства, после чего женщину арестовали.

Ранее в Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась веществом, которое она подобрала на улице. В больнице ей диагностировали острое отравлением снюсом (некурительным табаком). По некоторым данным, девочка подняла случайно найденный на улице предмет и положила его в рот, «как все дети».

До этого в Даниловском районе Волгоградской области двухлетняя девочка отравилась найденным дома крысиным ядом. Мать ребенка находилась в этот момент дома, но не смотрела за дочерью.