«Выигрыш в лотерею»: американка о браке с мужчиной на 21 год младше нее DS: 54-летняя американка назвала выигрышем в лотерею брак с 33-летним мужчиной

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В США 54-летняя жительница Техаса Мишель Ринелла вышла замуж за тренера Брэндона Грэма, который младше нее на 21 год, передает Daily Star. Американка призналась, что ее не раз критиковали за эти отношения и она стеснялась появляться с молодым супругом в общественных местах, но сейчас она спокойно реагирует на косые взгляды окружающих. Этот брак Мишель назвала выигрышем в лотерею.

По словам Мишель, до отношений с Брэндоном она уже успела развестись и после не сближалась с мужчинами. Однако в 2019 году она познакомилась с тренером в Сети и решила написать ему, после чего завязалось общение.

Я отправила ему сообщение с вопросом: «Сколько тебе лет?» А он ответил: «Достаточно взрослый, чтобы сделать тебя счастливой». И был прав, — рассказала американка.

Женщина добавила, что Брэндон оказался очень эмоционально открытым человеком, что ее покорило, ведь среди сверстников такого мужчину найти не удавалось. В итоге пара узаконила отношения в 2021 году. Мишель призналась, что часто сталкивалась с осуждением общества и переживала, когда они вместе ходили куда-то. Но после она смогла решить эту проблему и поменять отношение к реакции других людей.

Может быть, люди смотрят на нас, потому что мы красивая пара. А если нет, то, возможно, они просто не знают, каково это — испытывать подобные чувства, — добавила она.

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