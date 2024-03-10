Женщина лишилась ног после ссоры с возлюбленным в метро Женщина лишилась ног из-за толкнувшего ее под поезд бойфренда в метро Нью-Йорка

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Мужчина поругался с возлюбленной и столкнул ее под поезд в метрополитене в Нью-Йорке, сообщает NBC. Женщина лишилась обеих ног, ее госпитализировали.

По информации полицейского управления Нью-Йорка, трагедия произошла на станции Фултон-стрит утром 9 марта. Очевидцы рассказали, что на платформе между мужчиной и женщиной возникло недопонимание. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Спустя несколько часов после случившегося неизвестный мужчина погиб в метро на пересечении Седьмой авеню и Западной 53-й улицы в центре Нью-Йорка. По словам свидетелей, он упал на рельсы. В полиции заявили, что эти два инцидента не связаны.

Ранее в Санкт-Петербурге поссорившиеся сожители устроили перестрелку после конфликта у станции метро «Владимирская». 44-летняя безработная женщина взяла в руки охолощенный автомат и несколько раз выстрелила в своего партнера. В ответ мужчина достал светозвуковой пистолет «УДАР-2М» и также открыл огонь. В результате инцидента никто не пострадал. В отношении стрелявших составлены административные протоколы. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства.