Женщина голышом вломилась к соседу, оставив детей одних дома Fox News: в США арестовали вломившуюся к соседу голую женщину

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В США полиция задержала 24-летнюю женщину, которая вломилась к своему соседу в голом виде, сообщает телеканал Fox News. При этом у нее дома без присмотра остались малолетние дети.

Отмечается, что житель города Лейк-Сити во Флориде позвонил в полицию и сообщил о попытке ограбления. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили обнаженную преступницу с порезами на руках, которую опознали как Хейли Блант.

Как оказалось, она была соседкой позвонившего полицейским мужчины. По его словам, сначала она подошла к входной двери и постучалась, но на вопрос, кто там, ничего не ответила. После она направилась к задней двери и сделала то же самое. Когда мужчина уже звонил в полицию, она забралась внутрь, разбив рукой окно у входной двери.

Травмы женщины оказались серьезными, ее увезли в больницу, откуда после выписки уже забрали в тюрьму. Позже оказалось, что она оставила двух маленьких детей одних дома. Их передали родственникам.

Ранее сообщалось, что семейная пара из США случайно отправила кошку в посылке Amazon. Питомец очень любил прятаться в коробках, поэтому забрался в одну из подготовленных к отправке, а хозяева этого не заметили.