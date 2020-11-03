Жена Трампа проголосовала на выборах без маски

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Американский рэпер Канье Уэст, собиравшийся выдвинуться в президенты Соединённых Штатов Америки, проголосовал за себя на проходящих 3 ноября выборах. Уэст ранее заявлял, что намерен включиться в борьбу за кресло руководителя Штатов в качестве независимого претендента, так как в гонке уже участвует республиканец и действующий глава страны Дональд Трамп.

Исполнитель также предложил коллеге по шоу-бизнесу — рэперу Jay-Z — стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие Уэста говорили, что Канье страдает биполярным расстройством. Сегодня я голосую первый раз в...