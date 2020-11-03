Жена Трампа проголосовала на выборах без маски

Мелания Трамп, жена действующего президента США и кандидата на новый срок Дональда Трампа, отдала свой голос на выборах главы государства. Женщина пришла на избирательный участок в Палм-Бич (штат Флорида) без маски.
Она была единственным человеком без средства индивидуальной защиты,
Супруга Трампа рассказала, что чувствует себя «замечательно».
Мелания Трамп переболела коронавирусом одновременно со своим мужем. Сам Трамп проголосовал досрочно, 24 октября.
Оппонент политика, демократ Джо Байден проголосовал досрочно. Они с супругой пришли в масках на участки в штате Делавэр 28 октября.