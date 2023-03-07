Жена Обамы уличила Трампа во лжи об инаугурации Мишель Обама усомнилась в словах Трампа о большом количестве гостей на инаугурации

Фото: Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая первая леди США Мишель Обама в эфире своего подкаста заявила, что на инаугурации американского экс-президента Дональда Трампа было не так много народа, как утверждает он сам. Монолог супруги 44-го президента США был посвящен последним дням в Белом доме. Она отметила, что во время прощания с сотрудниками резиденции главы государства «было много слез».

Что касается персоны Трампа, Мишель Обама заявила, что он олицетворял собой все, «чему мы себя противопоставляли». Она отметила, что на самом деле процедура инаугурации Трампа отличалась от той, которую описывает обычно он сам.

Там не было разнообразия, не было цветастости. Не было рефлексии о широком понимании того, чем является Америка. <...> И там было не так уж и много людей. Мы видели это, кстати говоря, — подчеркнула Обама.

Инаугурация Трампа прошла 20 января 2017 года. Она сопровождалась активными протестами тех, кто противился его президентству. Акции состоялись в ряде городов США, а также в Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио. Сам Трамп утверждал, что его церемония вступления в должность стала самой массовой в истории. По его словам, по ТВ ее посмотрели на 11 млн человек больше, чем инаугурацию Обамы в 2013 году.

Ранее Трамп на странице в социальной сети Truth Social заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем «подонкам» из американской разведки. Бизнесмен и политик в своем посте вспомнил о встрече с президентом РФ в 2018 году в Финляндии. Трамп тогда заявил, что «не видит причин», по которым Россия могла бы вмешиваться в выборы в США, несмотря на выдвинутые ФБР обвинения.