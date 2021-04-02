Жена Байдена разыграла журналистов и сотрудников Белого дома

https://static.news.ru/photo/01435b38-93ac-11eb-bbbf-96000091f725_660.jpg Фото: Mandel Ngan/Pool via AP/ТАСС

Первая леди США Джилл Байден 1 апреля решила разыграть членов пресс-пула, переодевшись стюардессой во время перелёта из Калифорнии в Вашингтон, сообщает телеканал NBC.

Супруга американского президента появилась в чёрном парике с бейджиком «Жасмин» и раздала присутствующим мороженое. Как отмечают журналисты, никто, даже помощники первой леди, не заметили «подмены». Позднее Джилл вернулась без прика и воскликнула: «С первым апреля!».

Как сообщал NEWS.ru, двух немецких овчарок, принадлежащих президенту Джо Байдену, вывезли из Белого дома. Такое решение было принято после того, как один из псов по кличке Мейджор укусил сотрудника службы безопасности. В настоящее время собаки находятся в доме семьи Байдена в Уилмингтоне штата Делавэр.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден снова споткнулся во время посадки в самолёт в Питтсбург, но в этот раз ему удалось удержать равновесие и не упасть. Кадры очередного казуса с участием американского лидера попали в Сеть.