https://static.news.ru/photo/704ba030-1f0e-11ea-9c49-fa163e074e61_660.jpg Джилл Байден Фото: Jerry Mennenga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жена бывшего оппонента президента США Дональда Трампа на выборах Джилл Байден раскритиковала американского лидера за жёсткую политическую игру в рамках предвыборной кампании.

В интервью MSNBC она заявила, что Трамп будет «просить иностранное правительство принять участие в выборах».

Она также отметила, что это подчёркивает страх Трампа соревноваться с Джо Байденом.

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани побывал с рабочим визитом на Украине. За время поездки юрист, как он сам сообщил главе государства, смог собрать крайне важную информацию об оппонентах американского лидера.