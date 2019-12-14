Жена бывшего оппонента президента США Дональда Трампа на выборах Джилл Байден раскритиковала американского лидера за жёсткую политическую игру в рамках предвыборной кампании.
В интервью MSNBC она заявила, что Трамп будет «просить иностранное правительство принять участие в выборах».
Она также отметила, что это подчёркивает страх Трампа соревноваться с Джо Байденом.
Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.
Как ранее писал NEWS.ru, адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани побывал с рабочим визитом на Украине. За время поездки юрист, как он сам сообщил главе государства, смог собрать крайне важную информацию об оппонентах американского лидера.
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