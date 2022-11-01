Жена Байдена пришла на Хеллоуин в костюме бабочки с крыльями вверх ногами

Фото: IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch /Global Look Press

Президент Джо Байден и первая леди Джилл

Жена американского президента Джо Байдена Джилл пришла на празднование Хеллоуина в необычном костюме. Первая леди облачилась бабочкой. При этом, что видно на обнародованных в Сети кадрах, крылья были надеты вверх ногами.

Сам глава государства решил отказаться от экстравагантного образа на Хеллоуин. Он оделся по-обычному. На Байдене была кепка, белая рубашка и темно-зеленое пальто.

Президент с женой поприветствовали собравшихся на праздник людей, а потом Джилл Байден немного заблудилась, пытаясь отыскать выход со сцены.

Ранее Джо Байден после своего выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк, не смог найти свое место, видео инцидента опубликовал канал NBC News на YouTube. Американский лидер некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти, и не смог самостоятельно покинуть сцену, поэтому ему помогли выйти из затруднения, проводив его до места.

Политик уже неоднократно попадал в неловкие ситуации, теряясь в пространстве.