Жена Байдена попыталась оправдать его провальные дебаты с Трампом Жена Байдена заявила, что не даст никому судить о его президентстве по дебатам

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден с супругой Джилл

Супруга президента США Джо Байдена Джилл на благотворительном мероприятии в Гринвич-Виллидж рассказала о разговоре с супругом после предвыборных дебатов, в котором он признался, что «чувствовал себя не так уж хорошо». По словам первой леди, которые приводит Bloomberg, она ответила мужу, что не позволит 90 минутам определить его четыре года на должности главы Белого дома.

После вчерашних дебатов он сказал: «Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя так уж хорошо». А я сказала: «Послушай, Джо, мы не позволим 90 минутам определить четыре года, что ты был президентом, — сказала Джилл.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп, который участвовал в дебатах с Байденом, заявил, что общественность сосредоточила внимание на неудаче действующего главы государства. Он объяснил, что провал американского лидера отвлек публику от его успеха.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что доноры Демократической партии, помощники и законодатели несколько часов обсуждали фиаско Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. По данным журналистов, истеблишмент пришел к выводу, что необходимо сменить кандидата от демократов на пост главы государства. Среди претендентов на смену Байдену прозвучали имена вице-президента США Камалы Харрис.