Жена Байдена попала в неловкую ситуацию NYP: жена Байдена Джилл опозорилась во время выступления из-за просьбы поаплодировать ей

Фото: Chris Kleponis / imago-images.de / Global Look Press

Супруга американского президента Джилл Байден попала в неловкую ситуацию, когда в ходе своего выступления попросила публику поаплодировать ей за сказанные слова, пишет New York Post. В материале издания отмечается, что после заявления о единстве страны возникла пауза, после чего жена лидера США пристыдила присутствующих тем, что никто не аплодирует.

Я посетила красные и синие штаты и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия <...>. Могли бы по этому поводу похлопать, — сказала Джилл Байден.

После этого некоторые присутствующие захлопали, а многие рассмеялись.

Ранее Байден попал в очередной конфуз, когда в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне использовал «шпаргалку» с вопросами журналистов. На опубликованных газетой New York Post снимках можно увидеть, что Байден держит в руке карточку с именем журналиста и его фотографией, порядковым номером вопроса и самим вопросом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. В своем Telegram-канале политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.