Жена Байдена оценила предложение проверить умственные способности мужа CNN: Джилл Байден назвала нелепой идею проверить интеллект президента США

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Джо Байден

Супруга американского президента Джилл Байден раскритиковала идею провести тест на проверку ментального здоровья главы США Джо Байдена и добавила, что это «нелепо», сообщает телеканал CNN. Так она прокомментировала предложение кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли. Жена американского лидера добавила, что в Вашингтоне не стали бы даже обсуждать что-то подобное.

Нелепо. Сколько 30-летних могли бы поехать в Польшу, сесть на поезд? Ехать еще девять часов, ехать на Украину, встречаться с президентом Зеленским? Итак, посмотри на этого человека. Посмотри, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый день, — сказала Джилл Байден.

С ней согласился сенатор Берни Сандерс, который назвал предложение проявлением эйджизма (дискриминацией по возрастному признаку).

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее заявил, что Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые допускал Байден в ходе своих выступлений.

Ранее американский лидер допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.