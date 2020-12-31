Жена Байдена не смогла взорвать хлопушку и сломала её

https://static.news.ru/photo/928eb59c-4c53-11eb-9322-fa163e074e61_660.jpg Джилл и Джо Байден Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга избранного президента Соединённых Штатов Джо Байдена Джилл попыталась взорвать хлопушку в ходе интервью, но сломала её.

Политик и его супруга дали предновогоднее интервью в специальной передаче Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, которую транслировал телеканал ABC. Также разговор в прямом эфире показывали на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Байден с женой призвали американцев сделать прививку от коронавируса и поблагодарили врачей, которые ведут борьбу с COVID-19. Они собирались завершить разговор праздничными конфетти.

Однако Джилл Байден не смогла справиться с хлопушкой и почти сломала её напополам.

Ранее Байден вакцинировался от коронавируса препаратом компании Pfizer в прямом эфире, трансляцию вели все центральные американские телеканалы.

Политик, которому 78 лет, привился от COVID-19 в больнице Christiana Care в штате Делавер. Избранный президент заявил, что ранее прививку от коронавируса сделала себе его супруга Джилл Байден, писал NEWS.ru.