«Жалко смотреть»: реакция Сети на дебаты не оставила шансов Байдену

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Выступление президента США Джо Байдена на теледебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом вызвало волну негодования среди пользователей Сети. В комментариях под трансляцией на YouTube американцы называют его позорным и считают, что карьера 81-летнего демократа фактически закончилась.

Пожалуйста, Байден, больше не надо! Так жалко смотреть на тебя. Ты уже слишком стар, — написал один из пользователей в комментариях под интернет-трансляцией.

Другой пользователь выражает свое смущение, тем фактом, что Байден является лицом его государства. Он сравнил президента с дедушкой, у которого еще несколько лет назад следовало забрать ключи от дома. Его собеседник предположил, что Байдену «не давали воды и еды целую неделю». С этим комментатор связал невнятную речь президента.

С Байденом покончено, — говорится в другом комментарии.

Еще один пользователей заметил, что сами правила дебатов были на руку Трампу. Не имея возможности перебивать оппонента, он просто позволял Байдену «болтать дальше». Мероприятие пользователь назвал «величайшим подарком, который CNN и NBC могли преподнести Трампу».

Это так грустно, Джо нужно провести оставшееся время с семьей, а не накачивать наркотиками и вытаскивать на сцену дебатов. Демократам должно быть стыдно за себя, — следует из другого комментария.

Американский предприниматель Илон Маск ранее написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии. Дебаты прошли в ночь на пятницу, 28 июня и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания.