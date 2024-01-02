Землетрясение зафиксировали вблизи места предполагаемых взрывов в Нью-Йорке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение зафиксировали в районе острова Рузвельта в центре Нью-Йорка, сообщила Геологическая служба США. Подземные толчки произошли примерно в то же время, когда жители города жаловались на звуки взрывов.

Землетрясение магнитудой 1,7 зафиксировали в районе Куинс. Очаг залегал на глубине 5 км. В пожарном управлении Нью-Йорка также сообщили ТАСС, что обращения от жителей о взрывах и тряске в здании поступили спустя восемь минут после землетрясения. В районе места происшествия была жалоба и на перебои с электричеством, согласно данным компании Con Edison, оказывающей коммунальные услуги.

Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщал, что дипломатам не поступало информации о россиянах, которые могли бы пострадать в результате предполагаемых взрывов. В генконсульстве сообщили, что будут внимательно следить за обстановкой. Захаров также говорил, что власти Нью-Йорка не рассматривают версию теракта. По его словам, экстренные службы объяснили сбой с электроэнергией неполадками в электросети и на подстанциях.

В Сети публиковали видео с места. На кадрах были пожарные и машины полиции. СМИ не исключали, что громкие звуки могли иметь техногенный характер, называя возможной причиной локальное землетрясение.