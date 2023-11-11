Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает пресс-служба Геологической службы США (USGS). Сотрудники организации уточнили, что эпицентр располагался в 167 км к юго-западу от города Ферндейл. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Специалисты зафиксировали толчки в 03:15 по времени UTC (06:15 мск). Очаг залегал на глубине восьми километров.

До этого землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали на границе Турции и Сирии. Эпицентр подземных толчков находился в 15 км к востоку от города Искендерун с населением около 159 000 человек. Очаг катаклизма залегал на глубине 9 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал в Греции землетрясение магнитудой 5,2. Сильные толчки ощущались в Афинах, а на острове Эвбея из-за колебаний земной поверхности массово сошли оползни. В результате катаклизма в некоторых зданиях на острове выбило стекла, в одном из продуктовых магазинов обрушился потолок. А перед этим, 29 сентября, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов: разрушений и пострадавших нет, но жители нескольких населенных пунктов ощутили подземные толчки силой до трех баллов.