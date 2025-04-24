В США описали мрачное будущее Зеленского после капитуляции Политолог Доктороу: Зеленскому придется бежать с Украины после капитуляции

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

После заявления о капитуляции президенту Украины Владимиру Зеленскому, вероятно, придется покинуть страну, поделился мнением американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. При этом решение сложить оружие станет хорошей новостью для украинцев, уточнил аналитик.

Если будет капитуляция, я думаю, Зеленскому придется бежать. Это (капитуляция. — NEWS.ru) стало бы самым милосердным решением для украинцев, — отметил эксперт.

Ранее бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев планирует принять условия капитуляции, которые предложит президент США Дональд Трамп. По словам политика, речь идет об отказе страны от утраченных территорий и вступления в НАТО, а также о демилитаризации страны. Рева добавил, что единственное, о чем договаривается Киев, — личные гарантии безопасности Зеленскому и его свите.

Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен тем временем выразил уверенность, что украинское руководство должно пойти на капитуляцию в вооруженном противостоянии с Россией, так как только это позволит спасти государство. По его словам, бойцы ВС РФ не обязаны прекращать ведение огня.