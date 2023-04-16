Зеленскому предсказали гибель от рук соотечественников Экс-разведчик США Риттер: Зеленский умрет от рук восставших против него украинцев

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, погибнет от рук соотечественников, которые устроят восстание против него, заявил в эфире YouTube-канала Redacted бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. По его мнению, Зеленский стал символом краха для своего народа.

Будучи гуманистом, хотелось бы, чтобы его (Зеленского. — NЕWS.ru) вместе с семьей посадили на самолет или поезд и отправили в изгнание, где они могли бы жить комфортной жизнью, навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом. Но если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него, — сказал Риттер.

Он добавил, что причинами для бунта украинцев послужат как ситуация на фронте с огромными потерями ВСУ, так и то, что из-за конфликта миллионы жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. Ситуацию на Украине Риттер назвал трагической во всех отношениях.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что некоторые военнослужащие ВСУ мечтают повесить Зеленского и его соратников. По его словам, об этом свидетельствуют появляющиеся в Сети видеоролики, в которых украинские солдаты возмущаются предательством президента и его команды и грозят им расправой.