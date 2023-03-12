Зеленскому предрекли появление врагов в Вашингтоне Hill: при победе умеренного консерватора на выборах президента США лишат поддержки Киев

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В случае победы на очередных выборах президента США в 2024 году умеренного консерватора военная и финансовая поддержка Украины окажутся под вопросом. Об этом в статье для издания The Hill написал журналист Эл Хант. В своем материале автор рассматривает потенциальных претендентов среди представителей Республиканской партии на высший государственный пост и оценивает возможные изменения во внутренней и внешней политике, которые могут произойти в случае их прихода к власти.

Убежденные консерваторы, они поддерживают курс Трампа, но хотят видеть более сдержанного, возможно, даже вежливого руководителя. Лидер среди них — бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Ники Хейли <...> Если Хейли дойдет до полуфинала, будет ли она выступать за безоговорочную поддержку Украины? — задумался журналист.

Он предположил, что под крылом Хейли республиканцы начнут придерживаться принципов экономического национализма, изоляционизма, а также будут отрицать результаты выборов 2020 года, где победу одержал действующий глава американского государства Джо Байден.

Также Хант оценил шансы на победу губернатора штата Флорида Рона Десантиса и экс-госсекретаря США Майка Помпео, которые являются сторонниками Трампа, и губернатора штата Нью-Гемпшир Криса Сунуну, выступающего как противник экс-президента США.

Очередные выборы главы американского государства намечены на 2024 год. В настоящее время о намерении сразиться за пост президента США объявили экс-глава государства Дональд Трамп, бывший постпред Вашингтона при ООН Ники Хейли, предприниматель Вивек Рамасвами и бизнесмен Перри Джонсон.

Действующий президент Джо Байден также заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался.

Ранее Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «будущим президентом». При этом глава государства помянул бога и перекрестился.