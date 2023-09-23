Зеленскому напомнили о разнице между парламентом Украины и Конгрессом США Конгрессвумен Грин: Конгресс США не является украинским парламентом

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президенту Владимиру Зеленскому не стоит забывать, что Конгресс США не является украинским парламентом, написала в Twitter (X) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, американские законодатели должны ставить на первое место благополучие собственных граждан, а не украинцев.

В тот же день, когда Зеленский посетил Капитолий, я проголосовала против выделения 300 миллионов долларов на опосредованную войну в Украине <...> Это Конгресс США, а не украинский парламент, — написала Грин.

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед американскими конгрессменами. Он сослался на плотный график законодателей. Кроме того, Маккарти напомнил, что у Зеленского уже была возможность выступить перед Конгрессом США.

Ранее член палаты представителей США Байрон Дональдс заявил, что Зеленский прилетел в Нью-Йорк не вовремя. По его словам, сейчас у Вашингтона нет денег для Украины. В бюджете страны образовался крупный дефицит, добавил он.

Тем не менее госсекретарь страны Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине. Он уточнил, что его объем составит $128 млн. Кроме того, $197 млн планируется потратить на поставки. Эти средства будут взяты из ранее выделенных Украине пакетов помощи.