Зеленского в США поставили на место после заявления о проблемах американцев Обозреватель National Review Хохман: Зеленский пренебрежительно относится к проблемам США

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не должен пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, заявил обозреватель Нейт Хохман. В статье, опубликованной журналом National Review, он отметил, что по логике украинского лидера, американцам не должно быть никакого дела до выросшей инфляции.

Автор публикации отметил, что по опросам общественного мнения, для американцев инфляция является самым насущным вопросом, а Зеленский в недавнем интервью назвал её «делом второстепенным».

Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция — это проблема, которая существует во всем мире, — добавил обозреватель.

Он допустил, что для украинцев финансовые проблемы американцев кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустым звуком. Однако президент Украины всё же рассуждает о внешней политике США.

При всём уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа, — отметил Хохман.

По его мнению, Зеленскому надо отказаться от «мутных отсылок к неким «общим ценностям» и «неуместных шпилек» в адрес простых американцев. Они «уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном».

Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы, — заключил автор публикации.

Ранее стало известно, что мировая экономика, которая не успела оправиться от пандемии коронавируса, оказалась близка к новому «переломному моменту» из-за высокой инфляции и последствий спецоперации на Украине, говорится в отчете Банка международных расчётов (BIS). Этот «переломный момент» будет характеризоваться высоким ростом цен, который будет сложно контролировать, отмечают аналитики.