Зеленского в США обвинили в попытке развязать третью мировую войну Журналист из США Корибко: Зеленский хотел обманом развязать третью мировую войну

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office/Global look Press

Владимир Зеленский

Украина хотела обманом развязать третью мировую войну, заявил обозреватель Эндрю Корибко. Президент Владимир Зеленский, комментируя инцидент на польско-украинской границе, говорил о российских ракетах и нападении Москвы на Польшу, отметил он в статье, которую опубликовали на сайте американского Института мира и процветания Рона Пола.

Журналист указал на то, что Зеленский врал всему миру и призывал НАТО к действиям.

Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах, — считает Корибко.

Такие заявления Киева он объяснил тем, что на Украине опасаются тайных договоренностей США о мирных переговорах с Россией. На Киев могут начать оказывать «невыносимое давление» для достижения компромисса с Москвой, пояснил автор публикации.

Ранее некоторые читатели британской газеты Daily Mail обвинили Владимира Зеленского в намерении развязать ядерный конфликт. Таким образом они отреагировали на его слова о том, что в инциденте с падением на территорию Польши ракеты виновна Россия.