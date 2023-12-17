Зеленского назвали «жертвой» внутренней политики США WP: Зеленского втянули во внутриполитические споры в США

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского втянули в ожесточенный внутриполитический спор в Соединенных Штатах во время его визита в Вашингтон, сообщает The Washington Post. Как говорится в статье, речь идет о борьбе между демократами и республиканцами на фоне предстоящих выборов президента, «жертвой» которой стал украинский лидер.

Даже республиканцы, поддерживающие Украину, готовы отложить выделение ей денег, воспользовавшись шансом добиться ужесточения пограничной политики Вашингтона. Это поставило Зеленского и Киев в потенциально опасное положение — их втянули в политическую борьбу между демократами и республиканцами на фоне президентских выборов в США, — говорится в материале.

Неназванный представитель американского конгресса заявил, что к моменту прибытия в столицу США украинский лидер был «спокоен, но удручен». По его мнению, у Зеленского не было привычного энтузиазма из-за боевых действий, которые продолжаются почти два года. Авторы статьи также отметили, что Зеленский боится лишиться поддержки со стороны властей США в случае, если Киев примет чью-то сторону.

Французский политик Флориан Филиппо ранее заявил, что Зеленский покинул США без дополнительной финансовой поддержки и это стало для президента Украины катастрофой. По его мнению, Париж и Брюссель также должны остановить помощь Киеву. Филиппо подчеркнул, что Франции необходимо прекратить выплачивать Украине «миллиарды» и отказаться от «разрушительной» политики председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.