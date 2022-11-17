Зеленского назвали в США «грязным актером» из-за обвинений в адрес России Ведущая Fox News Оуэнс назвала Зеленского грязным актером из-за обвинений России

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс заявила, что президент Украины Владимир Зеленский является «грязным актером». Так она в Twitter отреагировала на обвинения украинского лидера в адрес России после ракетного инцидента в Польше.

Он грязный актер, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем, — высказалась ведущая телеканала.

Оуэнс считает, что Зеленский пытался развязать третью мировую войну, обвиняя Москву в нападении на Польшу. Он намеренно вводил людей в заблуждение, добавила журналистка.

Последствия лжи Зеленского несут страдания украинцам, россиянам и американцам, подчеркнула Оуэнс.

Ранее Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты, ставшие причиной гибели двух местных жителей, не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять».