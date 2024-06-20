«Зеленский узурпировал власть»: политолог объяснил ставку США на Залужного Политолог Безпалько: США делают ставку на Залужного из практических соображений

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

США делают ставку на экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного из практических соображений, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране.

Если конкретно говорить о кандидатуре Залужного, здесь могут руководствоваться исключительно практическими соображениями. Зеленский узурпировал власть настолько, что это уже затрудняет функционирование Украины как определенного геополитического инструмента. При этих условиях лучше заменить одного политического лидера на другого и обновить сам этот инструмент, — пояснил политолог.

По словам эксперта, Зеленский успел во многом себя скомпрометировать. Как подчеркнул Безпалько, украинский лидер выполнил отведенную ему США роль, при этом допустив высокий уровень коррупции и военные поражения. Он также добавил, что сейчас ходят разнообразные слухи о том, кто мог бы занять пост президента Украины.

Сейчас ходят самые разные слухи, в том числе о том, что Залужный — это британская кандидатура и что она не совсем согласована с американцами, — отметил Безпалько.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщило, что Залужный рассматривается в Вашингтоне как наиболее подходящий кандидат на замену Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае. В сообщении указывается, что, после того как Зеленский исчерпал свою «полезность», Белый дом решил заменить его на украинского политика.