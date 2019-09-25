Скандал вокруг сына Джо Байдена и последовавшее за ним обнародование содержания телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским определили тональность их будущей встречи. Прошедшие на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоры не принесли украинскому лидеру ожидаемых результатов. Самые важные для него вопросы выпали из поля зрения СМИ.

Визит Владимира Зеленского на Генассамблею ООН должен был быть его триумфом. Украинский президент всеми своими действиями стремился показать, что он выгодно отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Свою речь на Генассамблее Зеленский держал на украинском, успел переговорить с главой российского МИД Сергеем Лавровым и даже ответил на вопросы российских СМИ. Порошенко же, прошлой осенью после курьёзного инцидента, когда по случайности зашёл в переговорную комнату России, где находился Лавров, почти бежал от встретивших его журналистов. Но главным достижением нового президента должны были стать переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Порошенко в 2018 году занёс в свой актив лишь совместное фото с президентом США.

Планы Зеленсконо были нарушены разгоревшимся в США скандалом из-за июльского телефонного разговора двух президентов, в ходе которого Трамп, по утверждению демократов, просил Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента и главного противника на грядущих выборах Джо Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Чтобы доказать обратное, американский президент дал санкцию опубликовать расшифровку телефонного разговора за несколько часов до запланированных на 25 сентября переговоров. Эффект от обнародования текста получился неоднозначным: с одной стороны, стенограмма подтверждала, что Трамп не оказывал давления на Зеленского, а с другой стороны, - выставляла украинского президента не в лучшем свете. Последний по телефону активно критиковал лидеров Германии и Франции и заявлял, что их усилий недостаточно.

Я разговаривал с Меркель, мы с ней встречались. Виделись мы и с Макроном. Я им сказал, что они предпринимают недостаточно действий по вопросам санкций, могли бы больше. Они не добиваются их выполнения. Для Украины санкции не работают, как должны. По логике Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнёром, но технически Соединённые Штаты гораздо важнее. Я очень вам благодарен за то, что США много делают для Украины. Гораздо больше ЕС, особенно в том, что касается санкций против России, - отмечал Зеленский.

Такие слова украинского лидера могут повлечь за собой негативные последствия, особенно на фоне лоббируемой им встречи «нормандской четвёрки» на высшем уровне. На переговоры с Трампом Зеленский пришёл уже не таким уверенным, как казался с трибуны Генассамблеи. Решение проводить протокольную беседу перед началом переговоров на английском языке без переводчика, кажется, лишь усугубило это чувство. Зеленский попытался разбавить атмосферу шутками, Трамп последовал его примеру и даже публично озвучил своё недовольство усилиями Германии и Франции на украинском треке и обещал обсудить этот вопрос с лидерами стран. Такие слова должны были подбодрить Зеленского, но вместо этого он стал запинаться.

Нам не нужна помощь, нам нужна поддержка, реальная поддержка, - наконец сказал он.

На последовавшей по итогам переговоров пресс-конференции центральное внимание уделялось вопросам, связанным с Байденом и его сыном Хантером, которого Трамп подозревает в причастности к коррупционным схемам на Украине. Американский президент уверенно отвечал на все вопросы СМИ, даже на те, что должны были быть адресованы Зеленскому. Лишь ближе к концу конференции украинскому президенту удалось взять инициативу в свои руки. Сначала он попытался отвечать на английском, но потом перешёл на украинский. Зеленский заявил о том, что Трамп не оказывал на него давления и подчеркнул, что не просил генпрокурора Украины начать расследование в отношении Байдена-младшего. В особенности президент подчеркнул, что не хочет «быть втянутым в открытые демократические выборы в США».

Позиция оправдывающегося, в которой поневоле оказался Зеленский, не дала политику шанса представить Украину и себя в выгодном свете. Главные для страны вопросы - урегулирование конфликта в Донбассе и усиление помощи со стороны США практически не звучали в ходе переговоров. Трамп лишь посоветовал ему урегулировать отношения с российским визави Владимиром Путиным, чему вряд ли может способствовать обнародованный разговор.

Детали стенограммы как и имя президента Украины ещё не раз будут всплывать в политической повестке США, а кандидаты от демпартии на президентских выборах уже заранее будут понимать, на кого делал ставку Зеленский.

В итоге первая полноформатная встреча американского и украинского президента лишь создала проблемы последнему.