Зеленский решил убедить Вашингтон не лишать Киев помощи Зеленский будет убеждать США не лишать Киев помощи во время визита в Вашингтон

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 12 декабря, запланировал встречу в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и американскими законодателями в попытке пролоббировать продолжение масштабной поддержки Киева, сообщает РИА Новости. Политик собирается впечатлить собеседников рассказом о результатах, которые его страна «сможет достичь в будущем году с опорой на достижения этого года».

Его уважают по всей стране и в обеих партиях конгресса. Никто лучше него не сможет артикулировать, почему необходимо продолжать крайне успешную линию (помощи Украине. — NEWS.ru), — отметил источник в Белом доме.

Ранее член Совета Федерации Григорий Карасин объяснил, с чем связан визит украинского лидера в Вашингтон. Турне Зеленского по дальнему зарубежью — не случайность, а попытка найти выход из тупиковой ситуации, в которой он оказался, уверен политик.

До этого экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что не исключает подготовку на Западе замены Зеленскому. По его мнению, главкому ВСУ Залужному в случае переворота отводится роль «военного прикрытия», а по итогам путча на первый план выйдут такие фигуры, как спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и его предшественник, депутат Дмитрий Разумков. Эти политики считаются более удобными для Вашингтона, отметил Царев.