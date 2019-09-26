https://static.news.ru/photo/52ca62dc-e032-11e9-af0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал помочь Украине с «возвращением» полуострова Крым. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это наша родная земля, и мы будем её возвращать. Он говорит: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», — цитирует Зеленского « Интерфакс-Украина ».

Украинский президент отметил, что рассказал своему американскому коллеге о красоте Крыма.

Отношения России с западными странами ухудшились в связи с событиями на Украине и ситуацией вокруг Крыма, который вошёл в состав РФ после референдума. Запад обвинил российскую сторону во вмешательстве и ввёл в отношении страны санкции. В ответ Москва взяла курс на импортозамещение, подчеркнув, что не является участником конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.

Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил Россию в агрессии против Украины и аннексии Крымского полуострова, писал News.ru.