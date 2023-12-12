Зеленский прибыл на встречу с Байденом Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Байденом

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с главой США Джо Байденом, сообщает РИА Новости. Политик подъехал к резиденции американского лидера на черном Chevrolet.

Главной темой предстоящих переговоров станут потребности Украины и дальнейшая поддержка со стороны США. Зеленский уже встретился с сенаторами и побеседовал об этом со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Ранее сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США является «позорным фарсом». По мнению конгрессмена, приезд украинского лидера направлен на то, чтобы заставить республиканцев изменить свою позицию по южной границе США и согласиться на еще один карт-бланш Украине. Вэнс подчеркнул, что не пойдет на это, и призвал сопартийцев последовать его примеру.

До этого Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. После этого киевский лидер снова стал просить у Вашингтона оружие. Его слова возмутили конгрессмена Майка Ли, который заявил, что сенаторы США не станут слушать высказывания Зеленского. Политик подчеркнул, что забота об американских интересах не входит в обязанности украинского лидера, но входит в обязанности конгрессменов.