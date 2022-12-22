Зеленский подарил спикеру Конгресса США флаг Украины

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США подарил флаг Украины спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Украинский лидер подчеркнул, что флаг ему передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.

В ответ Пелоси вручила Зеленскому коробку с американским флагом. В общей сложности, выступление Зеленского в конгрессе длилась около получаса. Основными тезисами стали лидерство США и успехи ВСУ.

В ходе своей речи Зеленский заявил, что Киев не просит Вашингтон воевать с Россией на своей территории. Украина способна сама справиться с ситуацией, имея американские танки и самолеты, отметил он в ходе выступления в Конгрессе США.

Ранее обозреватель британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада из-за Украины. В своей статье он добавил, что в противном случае украинский лидер не стал бы покидать Киев. По его словам, некоторые европейские страны не разделяют жесткую позицию Вашингтона.