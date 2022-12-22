Зеленский объявил, что возвращается на Украину с «чудесными новостями»

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что возвращается в Киев с «чудесными новостями». Он добавил, что имеет в виду новый пакет военной помощи.

У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого — это комплексы Patriot. Это значительно укрепит нашу систему противовоздушной обороны, — заявил Зеленский.

Президент Украины также высказал надежду, что конгресс США проголосует за очередной пакет помощи в 45 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский заявил, что не знает, как выглядит «справедливый мир» с Россией. При этом на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом он выразил уверенность, что компромиссов с Москвой в вопросах территории и суверенитета не будет.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе встречи с Джо Байденом вручил коллеге медаль от бойца ВСУ, командира батареи HIMARS. Украинский лидер добавил, что военнослужащий ВСУ назвал американского президента «достойным этой награды не менее, чем он сам». В ответ Байден поблагодарил Зеленского и спросил, есть ли контакты этого бойца, чтобы лично его поблагодарить.