https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «очень спокойно» относится к тому, что попал в центр американской политики.

Америка — великая страна, но для меня самая великая страна — Украина, — заявил политик журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что своим высказыванием не хочет обидеть ни одного гражданина Соединённых Штатов.

Поэтому если я тут очень популярен – это приятно и всё. Но я хочу быть не просто популярным, а нужным Украине, — подчеркнул лидер Незалежной.

В США разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения, писал News.ru.