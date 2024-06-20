Зеленский – на выход? Как США отдадут власть в Киеве Залужному

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Российская разведка считает, что США готовят отставку президента Украины Владимира Зеленского и готовы передать власть экс-главкому ВСУ. Что грозит сейчас Зеленскому, почему Валерий Залужный стал более подходящей кандидатурой, где он сейчас?

Как США готовят отставку Зеленского

Пресс-бюро Службы внешней разведки России утверждает, что Вашингтон уже скоро закроет «проект Зеленский», он исчерпал свою полезность. При этом после 20 мая 2024 года, когда Зеленский утратил легитимность на посту президента Украины, он «находится на „коротком поводке“ в руках кураторов из вашингтонского обкома».

«Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки», — считают в СВР.

Как только ВС РФ удастся укрепить свои успехи на поле боя, Запад пожертвует Зеленским, выставив его главным виновником провала на Украине.

Ранее об этом заявлял Telegram-канал «Наблюдатель»: Зеленским недовольны не только в США, но и в Европе.

«На Западе рассматривают варианты „слива“ Зеленского с должности в течение полугода-года. Из-за непомерных амбиций, недоговороспособности, отсутствия политических навыков и умения лавировать между разными группами, а также „просроченности“ президент стал довольно токсичной персоной, от которой хотят отказаться в самое ближайшее время», — считают авторы канала.

Тогда же ряд западных СМИ, в том числе The Times и Financial Times, выпустили статьи с критикой Зеленского: он «все больше полагается на горстку подхалимов внутри страны», а «масштабная коррупция на Украине становится источником все большего напряжения между США и Киевом».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Кто станет во главе Украины вместо Зеленского

Параллельно на Западе планируют поставить во главе Украины более приемлемую фигуру для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании.

«Исчерпав такую полезность Зеленского и осознав тщетность надежд на „стратегическое поражение России“, Белый дом не задумываясь выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта», — считают в разведке.

Наиболее подходящим кандидатом на смену Зеленскому в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Где сейчас Валерий Залужный, куда его отправлял Киев

8 февраля 2024 года стало известно, что Зеленский уволил генерала Залужного с поста главнокомандующего. По оценкам аналитиков, главным поводом к отставке стал высокий рейтинг Залужного у украинцев: в начале декабря 2023 года о доверии ему заявили 63% украинцев, а Зеленскому — только 39%. Кроме того, Залужный отказался взять на себя ответственность за новую мобилизацию в ВСУ. Главнокомандующим ВСУ поставили генерала Александра Сырского, известного по прозвищам «Генерал 200» и «Генерал Бетон».

Залужного на следующий день представили к званию Героя Украины, а через месяц нашли ему новую работу послом в Великобритании и заодно признали героя негодным к военной службе. В Лондоне согласились на это предложение, приказ о назначении Зеленский подписал в мае, однако бывший главком ВСУ так и не поехал за рубеж: по официальной версии, его «готовят» к исполнению должности посла.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

«Ситуация с Залужным странная. Неизвестное лицо можно отправить послом в Болгарию сразу, а экс-главкома, который имел многочисленные международные контакты, сидел на телефоне с Генштабом США, Британии, который разместил несколько резонансных статей в западных медиа, имеет опыт медиа-коммуникаций, необходимо готовить. Создается впечатление, что Залужный не спешит уезжать из страны и под разными предлогами остается на территории Украины, чего-то выжидая», — заявил политолог Руслан Бортник.

Тем временем Залужный стал известен своей критикой методов Зеленского в ходе конфликта: так, в украинских СМИ и соцсетях обсуждали, что он поставил «лайк» под постом с жесткой критикой Зеленского со стороны украинского блогера-националиста Мирослава Олешко.

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