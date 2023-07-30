Зеленский мог случайно подсказать России цель для удара в Днепропетровске AT: своим визитом Зеленский мог раскрыть местоположение пункта ВСУ в Днепропетровске

Президент Украины Владимир Зеленский мог раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске своим визитом, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times. После этого российские военные нанесли удар по соответствующей цели, добавил он.

Российская разведка тщательно отслеживает перемещения Зеленского. Поэтому его приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе, — объяснил Брайен.

В Министерстве обороны России ранее подтвердили удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. По информации ведомства, данный объект был поражен высокоточным оружием. Снаряд успешно достиг цели.

Ранее Зеленский также сообщил об ударе по зданию Службы безопасности Украины в Днепре. По словам президента, в результате взрыва строение было повреждено. Зеленский обсудил данную ситуацию с руководством СБУ, МВД, ГСЧС страны и представителями областной военной администрации.