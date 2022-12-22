Зеленский из-за оговорки переводчицы попросил у США денег на преступления

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуация в США — из-за оговорки переводчицы получилось, что он попросил у Вашингтона профинансировать преступления Киева, передает ТАСС. Инцидент произошел во время совместно его пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.

Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений... страны, — сказала переводчица.

Причиной оговорки стало то, что переводчица перепутала английские слова сrime — «преступление» и country — «страна». В стенограмме, представленной администрацией президента США, оговорка отсутствует, отмечает агентство.

Личный переводчик президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал агентству, что, хоть и редко, но подобные оговорки все же случаются. На результатах диалога они не отражаются.

Ранее сообщалось, что Сенат США отложил голосование по вопросу о выделении Киеву помощи в размере $45 млрд через несколько часов после выступления Зеленского в Вашингтоне. Также западные СМИ отметили, что украинскому лидеру не удалось достичь главной цели своего визита – выпросить у США более мощное оружие.